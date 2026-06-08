Dalla Regione 16 milioni per la Riviera riminese | ecco i progetti che hanno cambiato il volto della costa

Notizia in breve

La regione ha stanziato 16 milioni di euro destinati alla Riviera riminese, finanziando dieci interventi di riqualificazione in altrettanti Comuni lungo la costa. Complessivamente, i progetti hanno coinvolto oltre 40 milioni di euro, con 30 milioni provenienti da fondi regionali. Questi interventi hanno portato a interventi di restyling e rigenerazione urbana, modificando l’aspetto di diverse aree costiere.