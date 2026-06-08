Dalla Regione 16 milioni per la Riviera riminese | ecco i progetti che hanno cambiato il volto della costa

Da riminitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione ha stanziato 16 milioni di euro destinati alla Riviera riminese, finanziando dieci interventi di riqualificazione in altrettanti Comuni lungo la costa. Complessivamente, i progetti hanno coinvolto oltre 40 milioni di euro, con 30 milioni provenienti da fondi regionali. Questi interventi hanno portato a interventi di restyling e rigenerazione urbana, modificando l’aspetto di diverse aree costiere.

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Dieci interventi di restyling e rigenerazione urbana in altrettanti Comuni della Riviera per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro - di cui 30 milioni di euro di investimenti regionali - che hanno permesso di realizzare 10 progetti di riqualificazione. A tanto ammonta il bilancio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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