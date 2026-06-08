La Banca centrale europea ha evidenziato l'aumento delle stablecoin e il loro potenziale impatto sull’ordine monetario internazionale. Le stablecoin sono valute digitali collegate a valute tradizionali, come il dollaro, e sono sempre più utilizzate nel settore finanziario. L’istituzione ha sottolineato la loro crescita nel cyberspazio e nel mondo della finanza, evidenziando come possano influenzare il ruolo del dollaro come valuta di riserva globale. La discussione riguarda anche le implicazioni regolamentari e di stabilità economica.

La Banca centrale europea ha recentemente acceso un faro su uno degli sviluppi più importanti della trasformazione economica in corso: la crescita delle stablecoin e il loro possibile impatto sull’ordine monetario internazionale. A prima vista il fenomeno può apparire tecnico. In realtà riguarda una delle dimensioni fondamentali del potere nell’era digitale ossia il controllo delle infrastrutture attraverso cui circola il valore economico. Le stablecoin sono token digitali emessi da soggetti privati e ancorati a valute tradizionali. La quasi totalità del mercato è oggi denominata in dollari statunitensi. Tether (Usdt) e Usd Coin (Usdc) rappresentano la parte predominante di questo ecosistema, mentre le stablecoin denominate in euro occupano una posizione marginale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dal cyberspazio alla finanza. Come le stablecoin stanno riscrivendo il primato del dollaro

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