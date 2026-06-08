da firenze parte il confronto sul ruolo delle destination management organization

Da Firenze, il 8 giugno 2026, si apre un dibattito sul ruolo delle Destination Management Organization (DMO). L’obiettivo è valutare le attività della Fondazione Destination Florence, analizzare i risultati ottenuti e avviare un confronto a livello nazionale sul funzionamento e le responsabilità delle DMO nel settore turistico. L’iniziativa mira a definire meglio le funzioni e l’efficacia delle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche.

Firenze, 8 giugno 2026 - Restituire alla città il senso delle attività realizzate dalla Fondazione Destination Florence, misurarne gli impatti e aprire un confronto nazionale sul ruolo delle DMO (Destination Management Organization) nel governo del turismo contemporaneo. È questo il significato del primo Bilancio Sociale 2025 di Fondazione Destination Florence, presentato oggi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino davanti a istituzioni, soci, stakeholder e rappresentanti delle principali destinazioni italiane. Alla mattinata, oltre ai vertici della Fondazione, all’assessore al Turismo del Comune di Firenze Jacopo Vicini e alla consigliera... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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