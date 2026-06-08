Da cellulari modalità aereo a perlage e roaming bar il matrimonio che non ti aspetti

Il Salone internazionale della sposa ritorna in autunno, offrendo una vasta gamma di proposte per le coppie che desiderano realizzare i propri sogni. Tra le novità ci sono tecnologie come le modalità aereo sui cellulari, e servizi come perlage e roaming bar. La manifestazione presenta diverse idee e soluzioni per il settore nuziale, senza specificare dettagli sugli espositori o eventi previsti.

(Adnkronos) – Torna in autunno il Salone internazionale della sposa con tante idee per realizzare i sogni delle coppie. In mostra le soluzioni delle diverse categorie merceologiche che compongono il settore wedding, tra sfilate e tendenze. Novità di quest’anno la sezione dedicata ai pat, i prodotti agroalimentari tradizionali, con area food e cooking show. Le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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