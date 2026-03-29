da franza a bianco il sostegno al ponte che non ti aspetti

In un episodio che ha suscitato attenzione, alcune figure pubbliche hanno espresso il loro sostegno alla realizzazione di un ponte, nonostante provenienze o affiliazioni politiche che normalmente sarebbero state considerate contrarie. Tra coloro che hanno dato il via libera ci sono persone con interessi diversi e ambienti politici tradizionalmente ostili all'opera, creando così una situazione inaspettata.

Il numero uno di Caronte&Tourist sottolinea le opportunità, l'ex ministro in quota Pd rivendica la coerenza. Entrambi ieri sul palco di piazza Unione Europea per sostenere la grande opera C'è chi ha detto si al Ponte pur avendo apparentemente interessi opposti o frequentando ambienti politici ostili alla grande opera. Sono Vincenzo Franza ed Enzo Bianco, i primo è l'amministratore delegato della Caronte&Tourist, il secondo ha la tessera del Pd ed in passato è stato ministro degli Interni e sindaco di Catania. Entrambi ieri, durante la manifestazione in piazza Unione Europea, hanno ribadito l'assoluto appoggio alla grande opera. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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