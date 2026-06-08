Curiosità e apprensione per aerei militari a bassa quota su Palermo ma sono le prove per la Giornata nazionale
A Palermo, diversi aerei militari sono sorvolati a bassa quota, provocando boati e preoccupazioni tra i residenti. Le forze armate stanno conducendo prove in vista della Giornata nazionale. I velivoli hanno attraversato il cielo cittadino in formazione, creando un rumore intenso che ha attirato l'attenzione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle operazioni in corso. La presenza degli aerei ha generato reazioni di sorpresa e timore tra i cittadini.
Sentendo il boato e vedendo diversi aerei da caccia “squarciare” il cielo di Palermo, molti non hanno nascosto un minimo di apprensione. Soprattutto in un periodo dove l'escalation della guerra in Medio Oriente non lascia dormire sonni tranquilli. E invece, più semplicemente, si trattava di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Curiosità e apprensione per aerei militari a bassa quota a Palermo, ma sono le prove per la Giornata nazionaleA Palermo, diversi cittadini hanno segnalato boati e aerei da caccia a bassa quota nel cielo, suscitando preoccupazione.
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