Csaba Dalla Zorza presenta Io sono Adele | un libro che esplora la condizione femminile contemporanea

BRINDISI - Csaba Dalla Zorza presenta il nuovo romanzo a Brindisi venerdì 12 giugno, ore 19.30, presso l’Accademia degli erranti, via Giovanni Tarantini, 35, in dialogo con Maria Di Filippo. Come già ne La governante, Csaba dalla Zorza esplora con lucidità e sensibilità la condizione femminile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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CSABA DALLA ZORZA presenta IO SONO ADELE. Marsilio editore. Libreria Nuova Europa I Granai

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