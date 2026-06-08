Una palazzina a Porto Sant’Elpidio è crollata sabato mattina, provocando la morte di tre persone. Le squadre di vigili del fuoco sono ancora sul posto per le operazioni di ricerca tra le macerie. Finora non sono state trovate bombole o altri dispositivi esplosivi. Le autorità stanno indagando per stabilire le cause dell’esplosione, concentrandosi su eventuali fattori accidentali o altri elementi che possano aver contribuito al crollo.

PORTO SANT’ELPIDIO - Adesso in via Trentino è caccia aperta ad ogni possibile causa che abbia potuto scatenare l’esplosione che sabato mattina ha ucciso tre persone e ne ha ferite due. La pista più accreditata resta quella della fuga di gas, ma si cercano anche le bombole di cui inizialmente si era parlato come origine dello scoppio ma che non sono mai state trovate sotto le macerie. I vigili del fuoco sono stati sul luogo della tragedia ieri per la messa in sicurezza di alcune strutture ma torneranno questa mattina e anche domani a caccia di tracce che possano spiegare la causa dell’esplosione. Il sequestro Nel frattempo l’area è stata sottoposta a sequestro: i sigilli sono arrivati ieri mattina alle 10. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Crollo della palazzina a Porto Sant'Elpidio, le macerie al setaccio: «Mai trovate bombole». Vigili del fuoco ancora al lavoro

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Palazzina crollata le macerie al setaccio «Mai trovate bombole»

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