La società di Alfonso Signorini, Callas55 Srl, ha registrato un calo significativo del fatturato nel 2025. Secondo i dati pubblicati da una giornalista di Open Online, il fatturato è sceso da 605.000 euro. La situazione finanziaria evidenzia un peggioramento rispetto agli anni precedenti, con una perdita di entrate rilevante. La società si trova in una fase di difficoltà economica, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici o sui motivi del calo.

I dati finanziari della Callas55 Srl, la società di Alfonso Signorini, rivelano un 2025 difficile. Secondo quanto riportato dalla giornalista Fosca Bincher di Open Online, il fatturato è sceso da 605. 102 euro nel 2024 a 301. 294 euro nel 2025. Gli utili hanno subito un crollo ancor più marcato, passando da 340. 633 euro a soli 49. 056 euro. Questo è il riflesso di un anno complesso per Signorini, segnato da polemiche e difficoltà professionali. The 50, colpo di scena tra Helena Prestes e Shaila Gatta: cos’è successo Signorini e la crisi della Callas55 Srl. La Callas55 Srl, fondata da Signorini nel marzo 2023, ha visto un anno di attività caratterizzato da un forte ridimensionamento. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Crolla la società di Alfonso Signorini: calo drammatico e situazione economica delicata

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