Cresce l' attesa per il grande concerto di Radio Bruno Noemi ed Enrico Papi presenteranno la serata
Il palco si prepara ad accogliere numerosi artisti durante il concerto di Radio Bruno. Tra i nomi annunciati ci sono Anna Tatangelo, Ermal Meta, Frah Quintale, Gabry Ponte e J-Ax, oltre a molti altri. La serata sarà presentata da Enrico Papi e vedrà la partecipazione di Noemi. La scaletta prevede esibizioni di artisti italiani di diversi generi, in attesa dell’inizio dell’evento.
Anna Tatangelo, Cate Lumina, Clara, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ernia, Frah Quintale, Francesco Renga, Gabry Ponte, J-Ax, LDA & Aka 7even, Nayt, Nicolò Filippucci, Orietta Berti, Samurai Jay, Sangiovanni e Welo. I protagonisti della musica italiana si danno appuntamento a Piacenza. Dopo il tutto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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