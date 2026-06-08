Cresce l' attesa per il grande concerto di Radio Bruno Noemi ed Enrico Papi presenteranno la serata

Da ilpiacenza.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il palco si prepara ad accogliere numerosi artisti durante il concerto di Radio Bruno. Tra i nomi annunciati ci sono Anna Tatangelo, Ermal Meta, Frah Quintale, Gabry Ponte e J-Ax, oltre a molti altri. La serata sarà presentata da Enrico Papi e vedrà la partecipazione di Noemi. La scaletta prevede esibizioni di artisti italiani di diversi generi, in attesa dell’inizio dell’evento.

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Anna Tatangelo, Cate Lumina, Clara, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ernia, Frah Quintale, Francesco Renga, Gabry Ponte, J-Ax, LDA & Aka 7even, Nayt, Nicolò Filippucci, Orietta Berti, Samurai Jay, Sangiovanni e Welo. I protagonisti della musica italiana si danno appuntamento a Piacenza. Dopo il tutto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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