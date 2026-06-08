Cresce l' attesa per il grande concerto di Radio Bruno Noemi ed Enrico Papi presenteranno la serata

Notizia in breve

Il palco si prepara ad accogliere numerosi artisti durante il concerto di Radio Bruno. Tra i nomi annunciati ci sono Anna Tatangelo, Ermal Meta, Frah Quintale, Gabry Ponte e J-Ax, oltre a molti altri. La serata sarà presentata da Enrico Papi e vedrà la partecipazione di Noemi. La scaletta prevede esibizioni di artisti italiani di diversi generi, in attesa dell’inizio dell’evento.