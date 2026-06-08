Cosmopol intrusione ripresa in diretta dalla sala operativa | furto sventato in una villetta estiva

Notizia in breve

Nel pomeriggio di ieri, una villetta estiva a Lendinuso è stata presa di mira da un tentativo di intrusione. La sala operativa dell’istituto di vigilanza ha ricevuto una segnalazione di allarme e ha trasmesso immediatamente l’intervento alle forze dell’ordine. In diretta, la ripresa ha mostrato le operazioni di sicurezza, che hanno portato al sventamento del tentativo prima che si concretizzasse.