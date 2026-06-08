Cose che ho imparato sui libri a Cornedo Vicentino

Notizia in breve

A Cornedo Vicentino, si svolge un evento che offre uno sguardo sul percorso di acquisto e utilizzo dei libri. La partecipazione è gratuita, ma richiede la prenotazione anticipata. L’iniziativa include un racconto su cosa accade prima di decidere di acquistare un libro e cosa succede successivamente. Non sono previste attività o approfondimenti specifici, ma si tratta di un’occasione per conoscere meglio il rapporto tra lettore e libro.