Cose che ho imparato sui libri a Cornedo Vicentino
A Cornedo Vicentino, si svolge un evento che offre uno sguardo sul percorso di acquisto e utilizzo dei libri. La partecipazione è gratuita, ma richiede la prenotazione anticipata. L’iniziativa include un racconto su cosa accade prima di decidere di acquistare un libro e cosa succede successivamente. Non sono previste attività o approfondimenti specifici, ma si tratta di un’occasione per conoscere meglio il rapporto tra lettore e libro.
Un racconto di cosa succede prima che decidiamo di comprarli, e anche dopo. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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