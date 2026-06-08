Arrivare a Ponza significa essere accolti da un paesaggio che lascia senza fiato. In un weekend, si possono esplorare le sue grotte marine, fare trekking lungo sentieri panoramici e gustare la cucina locale. Tra le esperienze da non perdere ci sono le visite alle insenature più suggestive e le degustazioni di piatti tipici preparati con ingredienti del posto. La bellezza naturale e le tradizioni gastronomiche sono le principali attrazioni dell’isola.

Arrivare a Ponza significa, prima di tutto, arrendersi a un colpo d’occhio che non ammette abitudine. Vista dal traghetto che popola le rotte da Formia o Anzio, l’isola si rivela come un enorme acquerello verticale: case color pastello addossate le une alle altre lungo l’anfiteatro naturale che va dalle colline della Madonna fino a Punta Bianca. Rosa, giallo ocra e azzurro tenue si specchiano nel blu del Tirreno, interrotti solo dal rosso carico dell’antico faro. Questa sottile lingua di terra vulcanica, che Montale definì “un microcosmo a sé, un’isola scontrosa e bellissima”, custodisce un incanto antico che la sfrenata mondanità agostana – quella che attira da sempre celebrity del calibro di Beyoncé o Leonardo di Caprio – riesce solo a scalfire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa fare a Ponza in un weekend: la guida per scoprire grotte, trekking mozzafiato, la sua cucina tipica e le esperienze da non perdere

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