Cosa fare oggi a Roma | gli eventi da non perdere guida Funweek

Oggi a Roma si svolgono numerosi eventi tra cui spettacoli culturali, mercatini e festival dedicati a vari temi. La città offre anche occasioni per gustare lo street food e partecipare a iniziative speciali in diversi quartieri. Sono previsti appuntamenti di diversa natura che coinvolgono sia residenti che visitatori, con un calendario ricco di proposte che spaziano tra arte, gastronomia e intrattenimento.

Se ti stai chiedendo cosa fare oggi a Roma, la città propone un’offerta ricchissima tra eventi culturali, street food, mercatini e festival tematici. Una giornata perfetta per vivere la Capitale sotto ogni punto di vista. Ecco gli appuntamenti principali da non perdere. Incontro con Dante Ferretti: il grande cinema a Roma. Tra gli eventi più importanti di oggi c’è l’incontro con Dante Ferretti, maestro della scenografia e vincitore di tre Premi Oscar. L’appuntamento si svolge presso i Musei di San Salvatore in Lauro alle ore 17:00, in dialogo con Alessandro Bencivenni, nell’ambito della mostra “Dante Ferretti, con i miei occhi”. Un’occasione unica per scoprire il lavoro di un artista che ha collaborato con Federico Fellini, Martin Scorsese e Pier Paolo Pasolini, rivoluzionando il ruolo della scenografia nel cinema.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città Cosa fare a Pasquetta a Roma: eventi, mostre e attività da non perdere in cittàScampagnate, barbecue in compagnia e plaid stesi sul prato: è questa la tradizionale Pasquetta a Roma. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Weekend a Milano: dal 1° al 3 maggio; Cosa fare il primo maggio a Roma: eventi, musei e trasporti. La guida completa; Cosa fare oggi a Parigi? Le migliori uscite del Venerdì 1 maggio 2026; Cosa fare a Milano oggi 2 maggio: Palchi fioriti e Il ritorno dello Jedi in concerto al Lirico. Cosa possono fare una trentina di volontari, con 691 ore di tempo libero, dentro ad uno spazio pubblico inutilizzato Aprire la porta 165 giorni e far entrare 11.267 persone. Realizzare 169 attività tra laboratori, spettacoli, incontri, mostre, concerti. Dare uno spa - facebook.com facebook Sessanta milioni in fumo e due flop da sistemare: Juve, cosa fare con Douglas Luiz e Nico Gonzalez x.com