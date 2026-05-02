Cosa fare oggi a Roma | gli eventi da non perdere guida Funweek

Da funweek.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Roma si svolgono numerosi eventi tra cui spettacoli culturali, mercatini e festival dedicati a vari temi. La città offre anche occasioni per gustare lo street food e partecipare a iniziative speciali in diversi quartieri. Sono previsti appuntamenti di diversa natura che coinvolgono sia residenti che visitatori, con un calendario ricco di proposte che spaziano tra arte, gastronomia e intrattenimento.

Se ti stai chiedendo cosa fare oggi a Roma, la città propone un’offerta ricchissima tra eventi culturali, street food, mercatini e festival tematici. Una giornata perfetta per vivere la Capitale sotto ogni punto di vista. Ecco gli appuntamenti principali da non perdere. Incontro con Dante Ferretti: il grande cinema a Roma. Tra gli eventi più importanti di oggi c’è l’incontro con Dante Ferretti, maestro della scenografia e vincitore di tre Premi Oscar. L’appuntamento si svolge presso i Musei di San Salvatore in Lauro alle ore 17:00, in dialogo con Alessandro Bencivenni, nell’ambito della mostra “Dante Ferretti, con i miei occhi”. Un’occasione unica per scoprire il lavoro di un artista che ha collaborato con Federico Fellini, Martin Scorsese e Pier Paolo Pasolini, rivoluzionando il ruolo della scenografia nel cinema.🔗 Leggi su Funweek.it

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