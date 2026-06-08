Contrasto alle povertà educative e conciliazione vita-lavoro | le graduatorie dei centri estivi

Sono state approvate le graduatorie provvisorie per il contributo ai Centri estivi 2026, destinato a sostenere la frequenza dei bambini e delle famiglie coinvolte nel progetto contro le povertà educative e per la conciliazione vita-lavoro. Il progetto è promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato con fondi del Fondo Sociale Europeo. Le graduatorie riguardano le richieste presentate per il sostegno durante il prossimo anno.

Sono state approvate le graduatorie provvisorie relative al contributo per la frequenza ai Centri estivi 2026 nell'ambito del progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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