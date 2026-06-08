Conte a Genova | Prima il programma poi la coalizione Sulle primarie | Non è questo il momento
Il leader di un partito ha affermato che bisogna definire prima il programma politico, poi formare la coalizione e infine decidere se ci saranno primarie. Ha inoltre dichiarato che le primarie non sono una priorità in questo momento. La posizione si concentra sulla sequenza delle fasi per strutturare un’alleanza politica, rimandando alle successive decisioni sulle primarie.
Prima il programma, poi la definizione della coalizione e, soltanto successivamente, il tema delle primarie. È la linea tracciata dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante la visita all'asilo La Rondine di piazza Solari, nel quartiere di San Fruttuoso, struttura recentemente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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che diavolo questa è la cultura più strana di sempre, non l'ho mai vista prima reddit