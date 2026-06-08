Conte a Genova | Prima il programma poi la coalizione Sulle primarie | Non è questo il momento

Notizia in breve

Il leader di un partito ha affermato che bisogna definire prima il programma politico, poi formare la coalizione e infine decidere se ci saranno primarie. Ha inoltre dichiarato che le primarie non sono una priorità in questo momento. La posizione si concentra sulla sequenza delle fasi per strutturare un’alleanza politica, rimandando alle successive decisioni sulle primarie.