consorzio sistema castelli romani verso i trenta anni dalla fondazione celebrare riflettere programmare e innovare le dichiarazioni del presidente giuseppe de righi

Il Consorzio Sistema Castelli Romani si avvicina ai trenta anni dalla sua fondazione. Il presidente Giuseppe De Righi ha annunciato che l’organizzazione si dedica attualmente a diversi settori, con l’obiettivo di celebrare, riflettere, pianificare e innovare. La prospettiva è quella di mantenere un ruolo attivo nel territorio, affrontando le sfide future attraverso nuove strategie e iniziative. La celebrazione dei trent’anni rappresenta un momento di analisi e di programmazione per il consorzio.

Cronache Cittadine CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) – «L’attività del Consorzio Sistema Castelli Romani si estrinseca oggi in più ambiti operativi, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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