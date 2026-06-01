Nemi Bovini inselvatichiti La comunicazione del presidente dell’Ente regionale Parco dei Castelli Romani Ivan Boccali

Da cronachecittadine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ente regionale Parco dei Castelli Romani ha diffuso una nota riguardante un incidente che coinvolge bovini inselvatichiti a Nemi. Il presidente dell’Ente ha comunicato che sono in corso interventi per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause dell’evento o sulle misure adottate. La comunicazione è arrivata dopo un episodio che ha attirato l’attenzione locale, senza ulteriori precisazioni sui numeri o sulle conseguenze.

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