Nemi Bovini inselvatichiti La comunicazione del presidente dell’Ente regionale Parco dei Castelli Romani Ivan Boccali

Notizia in breve

L’Ente regionale Parco dei Castelli Romani ha diffuso una nota riguardante un incidente che coinvolge bovini inselvatichiti a Nemi. Il presidente dell’Ente ha comunicato che sono in corso interventi per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause dell’evento o sulle misure adottate. La comunicazione è arrivata dopo un episodio che ha attirato l’attenzione locale, senza ulteriori precisazioni sui numeri o sulle conseguenze.