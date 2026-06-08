Congresso Filbi lavoratori della Bonifica presidio costante territorio e comunità

I lavoratori della Bonifica hanno organizzato un presidio nel territorio durante il Congresso Filbi. La loro richiesta principale è che la manutenzione del territorio venga riconosciuta come un investimento e non come un costo. Inoltre, chiedono che la prevenzione ambientale diventi una priorità costante nelle politiche nazionali. La protesta mira a sensibilizzare le istituzioni sull’importanza di interventi preventivi e di manutenzione regolare per tutelare il territorio e le comunità locali.

ROMA (ITALPRESS) – Considerare la manutenzione del territorio come un investimento e non come un costo, fare della prevenzione una priorità permanente della politica nazionale. Sono alcune delle richieste dei delegati della Filbi, la Federazione Italiana Lavoratori Bonifica e Irrigazione, riuniti per il XIII congresso nazionale, dal titolo “Cura, difesa, presidio del territorio: dal nostro lavoro nasce il futuro”. Sono 7.500 i dipendenti dei consorzi di bonifica italiani, enti pubblici economici che rappresentano una infrastruttura fondamentale per la difesa e la cura del territorio. I consorzi gestiscono canali e impianti idrovori, distribuiscono le acque irrigue per l'agricoltura e svolgono azioni di tutela ambientale e di contrasto all'erosione dei suoli e alla desertificazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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