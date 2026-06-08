Confcommercio | Pil italiano al 0,9% nel 2026 crescono i consumi
Secondo Confcommercio, il prodotto interno lordo italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026. Si prevede inoltre un aumento dei consumi, anche in presenza di tensioni geopolitiche globali. Restano aperte le questioni relative a come il sistema produttivo possa mantenere i prezzi finali stabili. La crescita dei consumi viene attribuita a fattori che spingono gli acquisti, nonostante le incertezze internazionali.
Come farà il sistema produttivo a proteggere i prezzi finali?. Perché i consumi accelereranno nonostante le tensioni geopolitiche globali?. Quali nuovi stimoli serviranno per evitare il rallentamento del 2027?. Come influenzerà il mercato del lavoro la tenuta del Pil?.? In Breve Consumi previsti al 1,2% e investimenti al 1,8% nel 2026.. Esportazioni in crescita dell'1% nel 2026 e 1,8% nel 2027.. Pil stimato allo 0,7% per il 2027 con rallentamento generale.. Assemblea generale di Confcommercio a Roma mercoledì 10 giugno..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta a dicembre conferma la stabilità dei prezzi che sostiene la crescita prevista per il 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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