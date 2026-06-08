Come farà il sistema produttivo a proteggere i prezzi finali?. Perché i consumi accelereranno nonostante le tensioni geopolitiche globali?. Quali nuovi stimoli serviranno per evitare il rallentamento del 2027?. Come influenzerà il mercato del lavoro la tenuta del Pil?.? In Breve Consumi previsti al 1,2% e investimenti al 1,8% nel 2026.. Esportazioni in crescita dell'1% nel 2026 e 1,8% nel 2027.. Pil stimato allo 0,7% per il 2027 con rallentamento generale.. Assemblea generale di Confcommercio a Roma mercoledì 10 giugno..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta a dicembre conferma la stabilità dei prezzi che sostiene la crescita prevista per il 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Confcommercio: Pil italiano al 0,9% nel 2026, crescono i consumi

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