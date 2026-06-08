Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie AGGIORNATO

Sono state pubblicate le graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Il concorso è stato bandito con il decreto direttoriale n. 29392025. La pubblicazione rappresenta il primo passo ufficiale verso l'assegnazione delle cattedre. Le graduatorie aggiornate sono disponibili e indicano i candidati ammessi per ciascuna disciplina. La procedura si inserisce nel piano di assunzioni previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 03I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso docenti PNRR3: tutto sulla prova orale

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