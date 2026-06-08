Concerto del fisarmonicista Gian Vito Tannoia Meridiano | viaggio musicale tra popoli e fiabe sonore

Martedì 9 giugno, alle 19, prosegue la trentunesima stagione musicale del Collegium Musicum, con la direzione artistica del Maestro Rino Marrone. L’appuntamento è negli spazi all’aperto di Villa La Rocca, a Bari, sede dell’Accademia Pugliese delle Scienze (via Celso Ulpiani 27), con il primo dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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