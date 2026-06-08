Le urne sono rimaste aperte fino alle 15, quando è iniziato lo spoglio dei voti. Oggi si conclude il secondo e ultimo giorno di ballottaggi per le elezioni amministrative 2026, coinvolgendo 42 comuni con più di 15.000 abitanti, tra cui sei capoluoghi di provincia. Le operazioni di voto sono state svolte secondo le modalità previste, e le schede saranno conteggiate nelle prossime ore. I risultati definitivi verranno comunicati successivamente.

È il secondo e ultimo giorno di voto per i ballottaggi delle amministrative 2026, che coinvolgono 42 comuni sopra i 15mila abitanti, compresi sei capoluoghi di provincia. L’attenzione degli osservatori politici è concentrata soprattutto sulle sfide di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, chiamate a offrire indicazioni sugli equilibri nazionali. In Sardegna, intanto, si vota per il primo turno delle comunali in 148 centri. Ore 13:33 – Il caso Arezzo e l’incognita Azione Tra le partite più osservate di questa tornata c’è quella di Arezzo, dove il candidato del centrodestra Marcello Comanducci parte con un vantaggio di circa undici punti sullo sfidante del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Comunali 2026, i ballottaggi in diretta: urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio

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