Coltello puntato contro una donna nel parcheggio

Un uomo ha avvicinato una donna nel parcheggio, puntandole un coltello a serramanico e ordinandole di scendere dall’auto. La pensionata ha subito l’intimidazione e ha abbandonato il veicolo. La polizia sta indagando sull’accaduto. Non ci sono ancora dettagli su eventuali motivazioni o sui responsabili.

Ha avvicinato una pensionata e con un coltello a serramanico, le avrebbe intimato di scendere dal veicolo. E' accaduto a Medicina, dove la vittima, una donna di 70 anni, stava sistemando la spesa in auto, nel parcheggio di un supermercato di via San Paolo. Responsabile di quello che sembra un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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