I Carabinieri hanno trovato cocaina nascosta nell’armadio di un uomo di 55 anni a Taranto. L’arresto è avvenuto durante una perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. La droga sequestrata non è stata quantificata pubblicamente.

Tarantini Time Quotidiano Un uomo di 55 anni, residente a Taranto, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato eseguito dai militari della Stazione di San Giorgio Jonico nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di droga. I sospetti degli investigatori hanno portato a una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire un quantitativo di sostanza stupefacente ritenuta cocaina. Secondo quanto emerso, la droga sarebbe stata nascosta all’interno di un mobile della camera da letto. Nel corso delle verifiche i militari hanno inoltre recuperato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro contante ritenuta compatibile con una presunta attività di spaccio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Cocaina nascosta nell’armadio, 55enne finisce ai domiciliari

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