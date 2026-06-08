La finale del Roland Garros ha registrato una media di 2,7 milioni di spettatori sul Nove, mentre in diretta su Sky e in differita si sono raggiunti 5,4 milioni di telespettatori tra tennis e Formula 1, grazie alla presenza di Cobolli e Antonelli.

È stata un’altra grande domenica di sport, all’insegna del binomio tennis-Formula 1 e alla nuova generazione di talenti che sta infiammando il pubblico italiano. Se Kimi Antonelli ha fatto cinquina, imitando Jannik Sinner, in assenza del numero 1 al mondo della racchetta, ieri i riflettori se li è presi Flavio Cobolli, fresco top ten. La sua emozionante finale al Roland Garros, persa al quinto set contro Zverev e durata quasi 4 ore, è stato il programma televisivo più visto del pomeriggio: 2,7 milioni di telespettatori medi in chiaro sul Nove, con il 23,3% di share, che sale al 30,5% nel target uomini 35-54 anni. Il canale di Warner Bros. Discovery, titolare esclusivo dei diritti dello Slam parigino, è stato il primo canale nazionale durante la messa in onda del tennis e il terzo nelle 24 ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli conquista il pomeriggio in tv. Con Antonelli sono 5,4 milioni gli spettatori tra tennis e F1

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