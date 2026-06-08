La Russa ha dichiarato che la questione tra candidato politico o civico per Milano non è rilevante. Ha affermato che l’obiettivo è individuare la persona con più possibilità di vittoria, senza soffermarsi sulla sua provenienza o etichetta. La discussione si concentra sulla scelta del candidato più competitivo, ignorando le categorie tradizionali. La sua posizione si basa sulla priorità di individuare un candidato che possa avere successo alle elezioni.

AGI - "La diatriba" sul candidato sindaco di Milano "politico o 'civico' è sbagliata: dobbiamo scegliere la persona che ha più chance di vincere. Se è 'civico' deve annunciare almeno quattro politici che fanno parte della squadra, e se è politico quattro 'civici' che non fanno parte dei politici.". Lo ha detto Ignazio La Russa, intervenendo all'evento 'Presente e futuro di Milano: diritti, casa, sicurezza, periferie, giovani, ambiente, innovazione'. Il presidente del Senato ha sottolineato che " Rozzano, Cinisello, Sesto, che erano 'capitali' della sinistra italiana, adesso sono governate da noi, anche perché i milanesi espulsi da Milano sono andati in queste città e hanno ribaltato la loro conformazione geopolitica. 🔗 Leggi su Agi.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Agi.it - Civico o politico? Chi sarà il candidato sindaco di Milano secondo La Russa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pescara: chi sarà il prossimo sindaco BODCAST

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sindaco di Milano, La Russa striglia il centrodestra: "Scegliamo il candidato entro luglio"

Temi più discussi: Risultati elezioni comunali, reazioni dei leader da Meloni a Schlein; Il centrosinistra ha vinto le elezioni comunali nei capoluoghi; Chi sarà il candidato sindaco di Milano per La Russa; Civismo di facciata o nuova politica? Il grande equivoco dei civici a Palazzo Mercanti :: Segnalazione a Piacenza.

Ed esultano. Poi se metti su un manifesto, un movimento culturale, civico, politico o quello che più che legittimamente aggrada partono le solite truppe cammellate a denigrare e insultare. So schizofrenici. x.com

Civico o politico? Chi sarà il candidato sindaco di Milano secondo La RussaAGI - La diatriba sul candidato sindaco di Milano politico o 'civico' è sbagliata: dobbiamo scegliere la persona che ha più chance di vincere. Se è 'civico' deve annunciare almeno quattro politici ... msn.com

Un nome civico per le primarie ci sarà, dice Alessandro OnoratoCapiremo chi tra noi sa rappresentare al meglio la nostra voglia di cambiamento, dice l’assessore romano, pronto per la trasformazione in partito del movimento Progetto civico Italia, che ha lanci ... ilfoglio.it