Chongqing è completamente sommersa dall’acqua a causa delle intense piogge che hanno colpito il sud della Cina. Le strade sono diventate fiumi, con veicoli e abitazioni parzialmente sommerse. Le autorità hanno allertato le popolazioni locali e avviato operazioni di soccorso. Le piogge continue hanno causato allagamenti diffusi, interrompendo il traffico e danneggiando infrastrutture. Nessuna vittima è stata segnalata fino a questo momento.

Cina colpita da una pesante ondata di maltempo con le forti piogge che si sono abbattute nelle regioni meridionali del Paese. Gravi disagi nella municipalità di Chongqing con il fiume Meijiang che ha allagato le zone più basse e costringendo le squadre di soccorso a evacuare i residenti. Il diluvio ha provocato la seconda inondazione dell’anno nella contea autonoma di Xiushan Tujia e Miao, dove il livello dell’acqua ha raggiunto il picco di 342,4 metri, 0,93 metri sopra il livello di allerta, allagando le case lungo il fiume prima che le autorità andassero di porta in porta per assistere nelle evacuazioni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, pesanti alluvioni nel Sud: Chongqing completamente allagata

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