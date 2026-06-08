Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si è seduta sulla sedia riservata a un altro concorrente, come mostrato in un video pubblicato sui social. La scena ha suscitato commenti tra i follower, che hanno notato come si sia accomodata senza alcuna autorizzazione. La vittoria al reality show si conclude con questa immagine, mentre lei si sistema sulla sedia che, secondo alcuni, sarebbe destinata a un altro partecipante.

La vittoria al Grande Fratello Vip è ormai alle spalle, ma per Alessandra Mussolini il momento continua a essere particolarmente intenso. Dopo mesi trascorsi sotto i riflettori del reality di Canale 5, l’ex parlamentare ha deciso di celebrare il successo con una serata esclusiva nella Capitale, circondata da amici, ex concorrenti e volti noti del mondo dello spettacolo. La location scelta per l’occasione è stata il prestigioso Palazzo Brancaccio di Roma, trasformato per una notte in uno scenario elegante tra decorazioni spettacolari, piume, brindisi e atmosfere da grande evento. L’organizzazione della festa è stata curata da Nando Muscariello, che ha dato vita a quello che molti invitati hanno definito uno degli appuntamenti mondani più riusciti degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ci va lei al suo posto”. Alessandra Mussolini, dopo la vittoria al GF Vip si prende proprio quella sedia?

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Ma tu…. Alessandra Mussolini torna a trovare la mamma dopo il GF Vip ed ecco cosa scopre

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