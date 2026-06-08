Chioschi nei parchi e alle fermate metro | ecco chi ha vinto il bando nel IV Municipio e dove apriranno
Nel IV Municipio sono stati assegnati i contratti per l'apertura di chioschi in aree vicino ai parchi e alle fermate della metropolitana. Il bando mirava a favorire l’aggregazione sociale e a offrire servizi nelle zone di interesse artistico, culturale o di grande afflusso pubblico. Le nuove strutture saranno collocate in punti strategici, tra cui aree verdi e stazioni metro, per migliorare l’offerta commerciale e di servizi nelle zone interessate.
Un bando per favorire l'aggregazione sociale e fornire servizi in zone a ridosso dei parchi oppure nelle aree di pregio artisticoculturale o a ridosso della stazioni della metropolitana. Sono state approvate le graduatorie per l'assegnazione dei punti ristoro nel municipio IV. Una gara indetta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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