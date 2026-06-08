Chioschi nei parchi e alle fermate metro | ecco chi ha vinto il bando nel IV Municipio e dove apriranno

Notizia in breve

Nel IV Municipio sono stati assegnati i contratti per l'apertura di chioschi in aree vicino ai parchi e alle fermate della metropolitana. Il bando mirava a favorire l’aggregazione sociale e a offrire servizi nelle zone di interesse artistico, culturale o di grande afflusso pubblico. Le nuove strutture saranno collocate in punti strategici, tra cui aree verdi e stazioni metro, per migliorare l’offerta commerciale e di servizi nelle zone interessate.