Chiara Ferragni sarà a Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Chiara Ferragni ha confermato di non partecipare a Ballando con le Stelle. La influencer era stata spesso indicata come possibile concorrente del programma condotto da Milly Carlucci, ma ha deciso di non prenderne parte quest’anno. La sua partecipazione non è prevista, nonostante le voci circolate in precedenza. Ferragni ha scelto di non entrare nel cast della prossima edizione del programma, secondo quanto comunicato ufficialmente.

Chiara Ferragni parteciperà a Ballando con le Stelle? Arriva la sua risposta?. Chiara Ferragni come ogni anno è corteggiatissima dalla trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. La nuova influencer potrebbe realmente prendere parte al cast in futuro? Dopo il “no” nella scorsa edizione, la conduttrice ci riprova. Leggi anche Fabrizio Gifuni si racconta a 361 Magazine. L’intervista (VIDEO) Stando a quanto riporta il settimanale #Chi, la Carlucci sarebbe tornata alla carica per riproporre la Ferragni a Ballando con le Stelle: “Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? L’ho chiamata ma al momento non se l’è sentita’, aveva dichiarato lo scorso anno Milly Carlucci. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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