Chiara Ferragni ha rifiutato l'invito a partecipare a Ballando con le stelle. Secondo fonti, potrebbe ora accettare solo offerte da Netflix. La decisione è stata comunicata agli organizzatori del programma, che avevano cercato di coinvolgerla come concorrente. La influencer non prenderà parte alla prossima edizione del talent show, preferendo concentrarsi su altri progetti. La scelta è stata confermata da fonti vicine alla influencer.

Secondo indiscrezioni, Chiara Ferragni avrebbe declinato l'invito a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Per il futuro TV resterebbe in corsa solo un progetto con Netflix, ancora in valutazione. In queste settimane, la conduttrice Milly Carlucci è impegnata nella formazione del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent show del sabato sera di Rai 1. Nonostante molti Vip siano interessati a partecipare, secondo indiscrezioni la conduttrice avrebbe ricevuto un nuovo rifiuto da parte di Chiara Ferragni, che avrebbe declinato con cortesia l'invito a scendere in pista. Negli ultimi giorni, la stessa Carlucci aveva confermato di essere concentrata proprio sulla costruzione del cast per la prossima stagione autunnale del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Chiara Ferragni rifiuta Ballando con le stelle: “Ora potrebbe dire sì solo a Netflix”

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Chiara Ferragni rifiuta Ballando con le stelle: Ora potrebbe dire sì solo a NetflixChiara Ferragni avrebbe rifiutato Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Per il futuro TV resta solo l’ipotesi di un progetto con Netflix. movieplayer.it