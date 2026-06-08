Luca Barbareschi ha riferito di non aver mai perdonato se stesso per aver lasciato una moglie incinta di tre mesi. La sua ex moglie storica è Patrizia Fachini, con cui ha avuto tre figlie: Beatrice, Eleonora e Angelica. Non sono stati forniti dettagli su altri eventuali figli o relazioni.

L’ex moglie storica di Luca Barbareschi è Patrizia Fachini, dalla quale ha avuto tre figlie ( Beatrice, Eleonora e Angelica ). Il loro matrimonio è finito dopo l’innamoramento di Barbareschi per l’attrice Lucrezia Lante della Rovere, con cui ha avuto una relazione molto intensa durata sette anni. “Per Lucrezia abbandonai la mia famiglia, lasciai mia moglie incinta della terza figlia. È stato un grande amore, ci desideravamo pazzamente”. «Non ho tenuto conto di quanto sia importante il momento del parto per una donna. Non ho tenuto conto di quanto fosse grave dirle “lasciamoci” mentre lei stava per dare alla luce e io mi stavo innamorando di un’altra». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le ex mogli e i figli di Luca Barbareschi: “Non mi perdonerò mai di aver lasciato una moglie incinta di tre mesi”

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