chi sono le due ex mogli e la moglie attuale di fausto leali

Fausto Leali è sposato dal 2014 con Germana Schena, ex corista. In passato, ha avuto due mogli: la cantante e autrice Milena Cantù, con cui è stato dal 1968 al 1983, e Claudia Cocomello, che è stata la sua prima moglie.

Fausto Leali è sposato dal 2014 con la sua terza moglie, l’ex corista Germana Schena. In precedenza, il cantante è stato legato sentimentalmente a due ex mogli: la cantante e autrice Milena Cantù (dal 1968 al 1983) e Claudia Cocomello Milena Cantù, chi è la prima moglie di Fausto Leali. Milena Cantù esordì nella musica collaborando proprio con il gruppo artistico del “Molleggiato”, con cui è stata fidanzata nei primi anni ’60 e debuttando nel Clan nel 1964 con Eh!, già (lasciami entrare). In seguito alla rottura con Celentano, che nel mentre aveva conosciuto Claudia Mori con la quale poi si sposò, la Cantù ruppe anche col Clan e avviò nel 1968 una collaborazione artistica con Fausto Leali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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