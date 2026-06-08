Che tempo che fa verso il doppio appuntamento su NOVE per Fabio Fazio | cosa sappiamo

Il talk di Fabio Fazio potrebbe raddoppiare il suo spazio nella prossima stagione televisiva, secondo le ultime indiscrezioni. La trasmissione, attualmente in onda, potrebbe essere trasmessa anche su NOVE, ampliando così la sua presenza televisiva. Non sono stati ancora ufficializzati dettagli su date o modalità, ma si parla di un possibile doppio appuntamento settimanale. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata al momento.

Secondo le ultime indiscrezioni, il talk di Fabio Fazio potrebbe allargarsi nella prossima stagione televisiva. Oltre alla tradizionale puntata della domenica, sul Nove si starebbe valutando una serata in più. Fabio Fazio prepara il bis? La prossima stagione televisiva potrebbe portare una novità importante per Che tempo che fa, ormai uno dei titoli più riconoscibili del Nove e tra i programmi di punta dell'offerta Warner Bros. Discovery. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il talk show potrebbe infatti raddoppiare gli appuntamenti settimanali, mantenendo la tradizionale collocazione della domenica e aggiungendo una nuova serata. Una mossa che, se confermata, avrebbe il sapore di un rilancio in grande stile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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