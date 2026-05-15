Nella prossima puntata di Che tempo che fa, sarà ospite il senatore del Vermont, noto rappresentante della sinistra radicale statunitense. La sua presenza è stata annunciata come parte di un approfondimento dedicato alle questioni politiche e sociali degli Stati Uniti. La trasmissione si concentrerà sui temi legati all’oligarchia americana e alle sue implicazioni. La puntata sarà trasmessa sul canale Nove, offrendo agli spettatori un’opportunità di ascoltare direttamente le opinioni dell’ospite.

Il senatore del Vermont, icona della sinistra radicale statunitense, sarà l'ospite d'onore della prossima puntata di Che tempo che fa. Sul piatto il suo ultimo libro-denuncia, ma l'intervista promette di trasformarsi in un siluro politico contro Donald Trump e lo strapotere dei miliardari d'oltreoceano. Fabio Fazio ha piazzato l'ennesimo colpaccio internazionale per il suo salotto sul Nove. Questa domenica, a sedersi di fronte al conduttore ligure ci sarà Bernie Sanders, il politico indipendente più famoso e influente degli Stati Uniti, l'uomo che per due volte ha fatto tremare l'establishment democratico durante le primarie presidenziali, costruendo da zero un movimento progressista che ha cambiato i connotati alla sinistra americana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Che tempo che fa di Fabio Fazio: Bernie Sanders sbarca sul Nove per smontare l'oligarchia americana

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