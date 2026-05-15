Che tempo che fa di Fabio Fazio | Bernie Sanders sbarca sul Nove per smontare l' oligarchia americana

Da movieplayer.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prossima puntata di Che tempo che fa, sarà ospite il senatore del Vermont, noto rappresentante della sinistra radicale statunitense. La sua presenza è stata annunciata come parte di un approfondimento dedicato alle questioni politiche e sociali degli Stati Uniti. La trasmissione si concentrerà sui temi legati all’oligarchia americana e alle sue implicazioni. La puntata sarà trasmessa sul canale Nove, offrendo agli spettatori un’opportunità di ascoltare direttamente le opinioni dell’ospite.

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Il senatore del Vermont, icona della sinistra radicale statunitense, sarà l'ospite d'onore della prossima puntata di Che tempo che fa. Sul piatto il suo ultimo libro-denuncia, ma l'intervista promette di trasformarsi in un siluro politico contro Donald Trump e lo strapotere dei miliardari d'oltreoceano. Fabio Fazio ha piazzato l'ennesimo colpaccio internazionale per il suo salotto sul Nove. Questa domenica, a sedersi di fronte al conduttore ligure ci sarà Bernie Sanders, il politico indipendente più famoso e influente degli Stati Uniti, l'uomo che per due volte ha fatto tremare l'establishment democratico durante le primarie presidenziali, costruendo da zero un movimento progressista che ha cambiato i connotati alla sinistra americana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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