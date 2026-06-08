castelfranco debutto dei piccoli musicisti davanti al duomo

Notizia in breve

Una ventina di bambini di sei anni si sono esibiti davanti al Duomo, accompagnati da un’orchestra sinfonica. I piccoli hanno interpretato brani di musica classica e canzoni popolari, eseguendo strumenti come il violino, il flauto e il violoncello. La performance si è svolta in modo spontaneo e coordinato, con i bambini che hanno seguito le indicazioni dei loro insegnanti e musicisti professionisti.