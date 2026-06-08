Castelfranco debutto dei piccoli musicisti davanti al Duomo
Una ventina di bambini di sei anni si sono esibiti davanti al Duomo, accompagnati da un’orchestra sinfonica. I piccoli hanno interpretato brani di musica classica e canzoni popolari, eseguendo strumenti come il violino, il flauto e il violoncello. La performance si è svolta in modo spontaneo e coordinato, con i bambini che hanno seguito le indicazioni dei loro insegnanti e musicisti professionisti.
Come faranno bambini di sei anni a esibirsi con un'orchestra sinfonica?. Quali brani canteranno i piccoli musicisti durante il debutto?. Chi finanzia le lezioni gratuite per garantire l'accesso alla musica?. Perché questo modello di collaborazione tra banche e cultura è speciale?.? In Breve Bambini tra 6 e 12 anni debutta con l'Inno alla Ode di Beethoven. 22 solisti si alternano tra brani di Elton John e colonne sonore Disney. Lezioni gratuite garantite dai soci sostenitori come Imballi SPA e Banca Terre Venete. Evento in Piazza San Liberale coordinato dal Maestro Diego Basso con l'AVA Live 2026. Martedì 9 giugno a Castelfranco Veneto: debutto della Piccola Orchestra Italiana davanti al Duomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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