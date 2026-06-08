Cassano sessantenne annega nell' Adda

Da ilgiorno.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 60 anni è morto annegato lunedì pomeriggio nell’Adda, nelle vicinanze delle spiagge di via Canterana. La vittima è stata trovata senza vita in acqua da alcuni testimoni che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La tragedia si è consumata nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 8 giugno nell'area delle spiagge di via Canterana. Il corpo è stato trascinato per circa 600 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

cassano sessantenne annega nell adda
© Ilgiorno.it - Cassano, sessantenne annega nell'Adda
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cassano, fa il bagno nell’Adda e non riemerge: 60enne muore annegato e trascinato dalla corrente per 600 metriUn uomo di 60 anni è morto annegato nel fiume Adda a Cassano d’Adda dopo essere stato trascinato dalla corrente per circa 600 metri.

Leggi anche: Cassano, fa il bagno nell’Adda e non riemerge: 60enne muore annegato, il corpo trascinato dalla corrente per 600 metri

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web