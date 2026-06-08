Cassano sessantenne annega nell' Adda
Un uomo di 60 anni è morto annegato lunedì pomeriggio nell’Adda, nelle vicinanze delle spiagge di via Canterana. La vittima è stata trovata senza vita in acqua da alcuni testimoni che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.
La tragedia si è consumata nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 8 giugno nell'area delle spiagge di via Canterana. Il corpo è stato trascinato per circa 600 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Cassano, fa il bagno nell’Adda e non riemerge: 60enne muore annegato e trascinato dalla corrente per 600 metriUn uomo di 60 anni è morto annegato nel fiume Adda a Cassano d’Adda dopo essere stato trascinato dalla corrente per circa 600 metri.
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