Cassano sessantenne annega nell' Adda

Notizia in breve

Un uomo di 60 anni è morto annegato lunedì pomeriggio nell’Adda, nelle vicinanze delle spiagge di via Canterana. La vittima è stata trovata senza vita in acqua da alcuni testimoni che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.