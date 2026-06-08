Un piano è stato avviato per riesaminare 70.000 fascicoli sui minori, dopo la denuncia di agosto 2025. La domanda su come sia stato possibile l’omicidio, nonostante la segnalazione, resta senza risposta. Entro quindici giorni, saranno sanzionati alcuni funzionari coinvolti nelle procedure. La revisione riguarda pratiche e documenti relativi a minori, con l’obiettivo di verificare eventuali omissioni o errori. Nessun dettaglio sui nomi o sulle istituzioni coinvolte è stato fornito.

Perché la denuncia di agosto 2025 non ha impedito l'omicidio?. Chi sono i funzionari che subiranno le sanzioni entro quindici giorni?. Come influirà il riesame di 70mila fascicoli sulla sicurezza dei minori?. Cosa emergerà dal rapporto d'ispezione sulla gestione dei casi di violenza?.? In Breve Revisione di 70mila fascicoli su molestie e violenze entro il 14 luglio.. Indagine su denuncia di agosto 2025 non seguita da arresto del sospettato.. Darmanin promette identificazione responsabili e sanzioni entro quindici giorni.. Il governo esclude carenze di budget per concentrarsi su responsabilità individuali.. L’analisi dei costi del fallimento: la gestione delle denunce e l’impatto del caso Lyhanna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Lyhanna: piano per riesaminare 70mila fascicoli sui minori

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