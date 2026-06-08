Casa Bianca | il Dipartimento di Giustizia sostiene il diritto ai lavori

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che il governo può ignorare una sentenza di illegittimità e continuare a portare avanti i lavori alla Casa Bianca. La questione riguarda chi abbia l’autorità di fermare le attività, considerando che il dipartimento sostiene il diritto di proseguire. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni legali o limitazioni specifiche che possano bloccare i lavori in corso. La disputa si concentra sulla validità delle decisioni giudiziarie e sui poteri di intervento del governo.

Come può il governo ignorare una sentenza di illegittimità? Chi ha il potere di fermare i lavori alla Casa Bianca? Perché la sicurezza nazionale prevale sulla tutela del patrimonio storico? Quali conseguenze avrà questo precedente per il controllo dei tribunali??? In Breve National Trust for Historic Preservation contesta riqualificazioni senza consenso del Congresso. Giudice Patricia Millett e Bradley N. Garcia esprimono scetticismo sulla posizione governativa. Giudice Neomi Rao . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Kash Patel vs. The Atlantic: The Article, the Denial, and the Lawsuit

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