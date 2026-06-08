Carburanti taglio sconti e scatta la stangata | la Liguria è tra le peggiori d’Italia e non solo per il diesel

In Liguria, i prezzi dei carburanti sono aumentati a causa dell'incremento delle accise, senza che ci siano variazioni significative nelle quotazioni internazionali. La regione si trova tra le aree con i costi più elevati in Italia, interessando sia il diesel che altri carburanti. La riduzione degli sconti e l’aumento delle tasse sui carburanti hanno contribuito a questa stangata sui prezzi al consumo.

Nuova fiammata sui carburanti, e stavolta le quotazioni internazionali c'entrano ben poco. A far piangere automobilisti e motociclisti genovesi e liguri è l'effetto accise. Da ieri lo ‘sconto’ dello Stato è stato letteralmente dimezzato, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Risultato? Una vera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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