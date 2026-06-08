Caporalato Uila Puglia | Bene repressione ma occorre rispetto Protocollo regionale

BRINDISI - L'operazione che nel Brindisino ha portato all'arresto di un presunto caporale accusato di sfruttamento di lavoratori migranti conferma ancora una volta l'importanza dell'attività svolta dalle forze dell'ordine e dalla magistratura nel contrasto all'illegalità in agricoltura. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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