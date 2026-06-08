Canyon waves | le onde california-cool che stanno conquistando l’estate 2026

Se negli ultimi mesi avete avuto la sensazione che i capelli troppo perfetti stessero iniziando a sembrare improvvisamente datati, non siete le sole. Dopo anni di pieghe ultra costruite, beach waves studiate al millimetro e styling che richiedevano tutorial di venti minuti, l’estate 2026 sembra avere una sola richiesta: capelli belli, ma senza l’aria di averci provato troppo. Ed è qui che entrano in scena le Canyon Waves, il trend hair che sta già dominando Instagram, TikTok e le moodboard delle ragazze più cool di Los Angeles. Dietro il fenomeno c’è la celebrity hairstylist Mara Roszak, fondatrice di R?Z e artefice di alcuni degli hairstyle più desiderati di Hollywood, che ha trasformato l’estetica rilassata dei canyon californiani in quella che potrebbe diventare la texture ufficiale dell’estate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Best California Surf I've Ever Seen Tristan Sullaway

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