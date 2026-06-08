Il cantiere a Soveria Simeri è stato sequestrato dopo aver scoperto lavori in nero e mancanza di protezioni contro le cadute. Sono state elevate sanzioni alla ditta locale, che operava senza le autorizzazioni necessarie. La polizia ha verificato che gli operai lavoravano senza dispositivi di sicurezza e che il cantiere non era in regola con le norme. Il sito è stato immediatamente messo sotto sequestro, e sono in corso accertamenti sulle autorizzazioni rilasciate in precedenza.

Come facevano gli operai a lavorare senza protezioni contro le cadute? Chi ha permesso alla ditta locale di operare senza autorizzazioni? Quali mancanze specifiche hanno causato il blocco immediato del cantiere? Cosa rischiano i titolari se non sanano le violazioni entro i termini??? In Breve Controllo effettuato mercoledì 27 maggio 2026 da Carabinieri e Ispettorato del Lavoro. Un operaio su due risultava irregolarmente inquadrato nel cantiere di Soveria Simeri. Mancanza di esti . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantiere bloccato a Soveria Simeri: sanzioni e lavoro in nero

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