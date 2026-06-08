Cane molossoide sequestrato e portato in canile | Aggressività non controllata e detenuto da un delinquente abituale

Da viterbotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un cane di razza molossoide è stato sequestrato nel centro storico di Viterbo e trasferito in canile. Carabinieri forestali e veterinari della Asl, intervenuti insieme, hanno valutato l’animale come aggressivo e non controllato. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza pubblica e prevenire possibili reati legati alla condotta dell’animale. Il sequestrato era detenuto da un soggetto con precedenti penali.

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Cane molossoide sequestrato nel centro storico di Viterbo e portato in canile. Considerato aggressivo da carabinieri forestali e veterinari della Asl intervenuti congiuntamente per la tutela dell'incolumità pubblica e la prevenzione dei reati ai danni degli animali.Dove "viveva" il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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