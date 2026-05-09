Cane domestico sbranato e portato via da un lupo

Lo scorso 7 maggio, nella frazione di Sofignano, in provincia di Prato, un cane di piccola taglia è stato attaccato da un lupo e trascinato via. L’episodio si è verificato al mattino e riguarda un animale domestico coinvolto in un episodio di aggressione da parte di un esemplare selvatico. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per gli approfondimenti del caso.

Un cane di piccola taglia è stato aggredito e portato via da un lupo. È successo a Sofignano (una frazione del Comune di Vaiano, in provincia di Prato) nella mattina dello scorso 7 maggio. Il Comune, in una nota diramata nelle scorse ore, ha fatto sapere che le autorità competenti sono state.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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