Cancelli di Castelporziano riqualificati Gualtieri | Investiti 1,3 milioni di euro

Sono stati completati i lavori di riqualificazione dei Cancelli di Castelporziano, con un investimento di 1,3 milioni di euro. L’intervento ha riguardato la sistemazione delle strutture e delle aree circostanti. La cifra totale stanziata è stata utilizzata per migliorare la sicurezza e l’estetica dell’ingresso. I lavori sono stati avviati alcuni mesi fa e si sono conclusi recentemente. La riqualificazione è stata annunciata ufficialmente da un rappresentante istituzionale.

Ostia, 8 giugno 2026 – Un investimento da 1 milione e 300mila euro per la riqualificazione dei Cancelli di Castelporziano. Roma Capitale ha presentato questa mattina gli interventi realizzati sull’arenile nel corso di un sopralluogo a cui hanno partecipato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore alle Politiche Abitative e al Patrimonio, Tobia Zevi, e il presidente del Municipio X, Mario Falconi. I lavori, cominciati lo scorso 5 maggio, sono stati completati. Gli interventi hanno riguardato diversi aspetti della fruibilità dell’area, dall’accessibilità alla sicurezza, passando per l’illuminazione, la cartellonistica e i servizi. “Un lavoro veramente intenso – ha dichiarato Gualtieri –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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