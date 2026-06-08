Camion in fiamme in autostrada traffico bloccato

Alle 7.30 di lunedì 8 giugno 2026, un camion con rimorchio ha preso fuoco al km 102 dell'autostrada A7, nel nodo genovese. Il veicolo ha iniziato a bruciare, causando l'intervento dei vigili del fuoco. La combustione ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata, con il traffico che si è accumulato e ha subito forti rallentamenti. Nessuna informazione su eventuali feriti.

Inizio di settimana complicato sulle autostrade del nodo genovese. Intorno alle 7.30 di oggi, lunedì 8 giugno 2026, il rimorchio di un camion ha preso fuoco al km 102 dell'A7.Il traffico è rimasto bloccato con 4 km di coda a partire da Vignole Borbera. A chi viaggia verso Genova si consiglia di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Paura sulla Orte Terni camion in fiamme, traffico bloccato

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