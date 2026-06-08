Bartesaghi debutta con l’Italia | ecco i suoi dati Per il Milan ulteriore conferma | PM
Davide Bartesaghi ha esordito con l’Italia, registrando dati statistici positivi secondo Opta. Il Milan utilizza questa conferma come ulteriore elemento di supporto per proseguire il percorso del giocatore.
Il Milan ha chiuso la stagione totalizzando soli 10 punti in 10 partite: un crollo verticale che ha escluso i rossoneri dalla prossima edizione della Champions League, avendo chiuso il campionato al quinto posto. Un anno particolare quello dei rossoneri come è stato particolare il primo anno da titolare di Davide Bartesaghi. Il terzino classe 2005 ha vissuto tutta la sua carriera in rossonero, attraversando i vari step del settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra e dimostrandosi meritevole di giocare dal primo minuto. Partito alla grande, anche Bartesaghi è calato nella seconda metà della stagione. Il terzino ha esordito con l'Italia maggiore dopo aver bene impressionato con l'Under 21. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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