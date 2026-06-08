Il Milan ha chiuso la stagione totalizzando soli 10 punti in 10 partite: un crollo verticale che ha escluso i rossoneri dalla prossima edizione della Champions League, avendo chiuso il campionato al quinto posto. Un anno particolare quello dei rossoneri come è stato particolare il primo anno da titolare di Davide Bartesaghi. Il terzino classe 2005 ha vissuto tutta la sua carriera in rossonero, attraversando i vari step del settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra e dimostrandosi meritevole di giocare dal primo minuto. Partito alla grande, anche Bartesaghi è calato nella seconda metà della stagione. Il terzino ha esordito con l'Italia maggiore dopo aver bene impressionato con l'Under 21. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Bartesaghi debutta con l’Italia: ecco i suoi dati. Per il Milan ulteriore conferma | PM

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