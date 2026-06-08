A Roma è iniziato il ciclo di eventi intitolato “Calici pieni, canili vuoti”, organizzato da Oscarwine e ACL ODV. L'iniziativa prevede incontri enogastronomici con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a coprire spese veterinarie urgenti. Gli eventi combinano degustazioni di prodotti e attività di solidarietà per sostenere gli interventi veterinari necessari per gli animali.

Oscarwine e ACL ODV presentano “Calici pieni, canili vuoti”, un ciclo di appuntamenti enogastronomici e solidali, finalizzato alla raccolta fondi per sostenere spese veterinarie urgenti. Il progetto nasce da una tragedia evitabile: il decesso di Milka, una meticcia di pitbull nata nel 2015 e reclusa in canile dal 2017. Dopo nove anni di prigionia, la sua morte è arrivata come diretta conseguenza di cure tardive e disattenzione nei confronti degli animali chiusi nei canili. L'idea di questa iniziativa si sviluppa proprio dal rifiuto di accettare questa realtà come normalità, dall'urgenza di trasformare l'impotenza per una vita spezzata in un'azione concreta, affinché la storia di Milka non si ripeta per gli altri cani condannati all'invisibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - “Calici pieni, canili vuoti”: al via a Roma il ciclo di eventi enogastronomici e solidali organizzato da Oscarwine

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